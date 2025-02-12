Сборная Казахстана выиграла серебро Азиады-2025 в женской лыжной эстафете

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам попала на пьедестал эстафеты на зимней Азиаде-2025, которую принимает Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

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Команду представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Каждая спортсменка преодолела по пять километров. Первые два этапа прошли в классическом стиле, заключительные — в свободном.

Большую часть своего отрезка Шалыгина лидировала, но затем преимущество перешло к сборной Китая, которая в итоге одержала уверенную победу. Казахстанки на финише отстали от чемпионок на 1 минуту 25,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула команда Японии.

На этом соревновательная программа Азиады-2025 в лыжных гонках у женщин завершилась. Для казахстанок медаль в эстафете стала единственной.

Позднее в среду состоится и мужская эстафета, в которой также выступит отечественная национальная команда.

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