Сборная Казахстана выиграла серебро Азиады-2025 в женской лыжной эстафете

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам попала на пьедестал эстафеты на зимней Азиаде-2025, которую принимает Китай, передает корреспондент NUR.KZ.
Команду представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Каждая спортсменка преодолела по пять километров. Первые два этапа прошли в классическом стиле, заключительные — в свободном.
Большую часть своего отрезка Шалыгина лидировала, но затем преимущество перешло к сборной Китая, которая в итоге одержала уверенную победу. Казахстанки на финише отстали от чемпионок на 1 минуту 25,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула команда Японии.
На этом соревновательная программа Азиады-2025 в лыжных гонках у женщин завершилась. Для казахстанок медаль в эстафете стала единственной.
Позднее в среду состоится и мужская эстафета, в которой также выступит отечественная национальная команда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220017-sbornaya-kazahstana-vyigrala-serebro-aziady-2025-v-zhenskoy-lyzhnoy-estafete/