Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана выиграла серебро Азиады-2025 в женской лыжной эстафете

Опубликовано:

Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина
Ксения Шалыгина. Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам попала на пьедестал эстафеты на зимней Азиаде-2025, которую принимает Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Сборная Казахстана без медалей завершила исторический турнир на Азиаде-2025

Команду представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Каждая спортсменка преодолела по пять километров. Первые два этапа прошли в классическом стиле, заключительные — в свободном.

Большую часть своего отрезка Шалыгина лидировала, но затем преимущество перешло к сборной Китая, которая в итоге одержала уверенную победу. Казахстанки на финише отстали от чемпионок на 1 минуту 25,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула команда Японии.

На этом соревновательная программа Азиады-2025 в лыжных гонках у женщин завершилась. Для казахстанок медаль в эстафете стала единственной.

Позднее в среду состоится и мужская эстафета, в которой также выступит отечественная национальная команда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220017-sbornaya-kazahstana-vyigrala-serebro-aziady-2025-v-zhenskoy-lyzhnoy-estafete/