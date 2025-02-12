Казахстанские хоккеистки проиграли первый матч финального раунда Азиады-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею с поражения начала выступление в финальной группе Азиады-2025 в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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На решающей стадии в розыгрыше наград участвуют четыре команды. Китай и Япония попали в финальный раунд напрямую, Казахстан и Южная Корея вышли через предварительный этап.

Отечественная команда начала групповой мини-турнир матчем с японками и потерпела "сухое" поражение со счетом 0:4.

Заброшенными шайбами отметились Йосино Эномото (17 минута), Рири Норо (21), Юмека Вадзима (43) и Макото Ито (49). Все голы были забиты в равных составах.

Это первое поражение женской сборной Казахстана на Азиаде-2025. Второй матч финальной стадии команда проведет 13 февраля с Китаем. На следующий день состоится встреча с Южной Кореей.

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