Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вошел в топ-4 после короткой программы на Азиаде-2025

Многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял промежуточное четвертое место на Азиаде-2025 в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник одиночники представили короткие программы. Шайдоров выполнил каскад из четверного лутца (зафиксирован недокрут) и тройного тулупа, а также сольный четверной тулуп. Однако спортсмен допустил "бабочку" на акселе, из-за чего потерял элемент. В итоге Шайдоров набрал 76,75 балла и занял четвертое место.

Другой казахстанец Диас Жиренбаев продемонстрировал двойной аксель, каскад из двойного лутца и тройного тулупа, а также тройной флип (зафиксировано неясное ребро). За нарушение правил тайминга с фигуриста сняли один балл. В итоге он набрал 65,56 балла и расположился на восьмой строчке.

Промежуточным лидером стал японец Юма Кагияма (103,81). Вторую позицию занял южнокореец Чха Чжун Хван (94,09), третью — китаец Дайвэй Дай (82,89).

Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольной программы, которая назначена на 13 февраля.

Напомним, ранее во вторник выступление на Азиаде-2025 начал танцевальный дуэт из Казахстана Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.

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