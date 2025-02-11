Казахстанские хоккеисты одержали победу со счетом 24:0 и вышли в полуфинал Азиады-2025

Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала победу в четвертьфинале зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником отечественных хоккеистов в борьбе за выход в полуфинал была команда Гонконга. Встреча проходила на хоккейной арене Харбина и завершилась разгромной победой Казахстана со счетом 24:0.
Хет-трики на счету Кирилла Панюкова, Романа Старченко, Евгения Рымарева и Дмитрия Гренца, дубли в активе Самата Данияра, Вячеслава Колесникова, Адиля Бекетаева, Руслана Оспанова и Тамирлана Гайтамирова. Еще по шайбе забросили Кирилл Савицкий и Данил Бутенко.
Два гола казахстанцы забили в большинстве. Ворота сборной защищали Максим Павленко и Джелал-ад-Дин Амирбеков, которые на двоих сделали девять сейвов.
Таким образом, подопечные Олега Болякина вышли в полуфинал и выступят на этой стадии 13 февраля. Соперник определится позднее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2219798-kazahstanskie-hokkeisty-oderzhali-pobedu-so-schetom-24-0-i-vyshli-v-polufinal-aziady-2025/