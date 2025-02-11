Сборная Казахстана по керлингу разгромно проиграла на зимней Азиаде-2025

Казахстанские керлингисты провели очередную встречу в рамках предварительного раунда зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Казахстана в матче группы А стала команда Южной Кореи. Встречи продлилась семь эндов из восьми возможных и завершилась поражением отечественной команды со счетом 2:12.

Казахстанскую сборную представляют Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов и Арман Иржанов.

Таким образом, у подопечных Аманжола Тулегенова в активе одна победа и два поражения, что позволяет им располагаться на третьем месте в квартете А.

Заключительный матч предварительного раунда казахстанские керлингисты проведут 12 февраля.

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