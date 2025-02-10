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Казахстанские конькобежцы стали четвертыми в командном спринте на Азиаде-2025

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Казахстанский конькобежец Алтай Жардембекулы
Алтай Жардембекулы. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту не попала на пьедестал зимних Азиатских игр 2025 года в командном спринте, передает корреспондент NUR.KZ.

Страну в этой дисциплине представляли Никита Важенин, Артур Галиев и Алтай Жардембекулы.

Сборная Казахстана показала результат 1 минута 23,05 секунды и заняла четвертое место, опередив только команду Индии. Победу одержали китайцы, серебро выиграли южнокорейцы, бронзу — японцы.

Таким образом, в активе мужской сборной Казахстана по конькобежному спорту остается только серебро Евгения Кошкина на дистанции 100 метров.

11 февраля будут разыграны заключительные комплекты наград в этом виде спорта. Конькобежцы определят сильнейших на дистанции 1000 метров и в командной гонке преследования.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219375-kazahstanskie-konkobezhcy-stali-chetvertymi-v-komandnom-sprinte-na-aziade-2025/