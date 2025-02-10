Казахстанская конькобежка Надежда Морозова остановилась в шаге от медали Азиады-2025

Лидер сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова не смогла второй раз попасть на пьедестал зимних Азиатских игр 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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В понедельник женщины соревновались на дистанции 3000 метров. Морозова показала результат 4 минуты 12,70 секунды и заняла четвертое место.

Казахстанка уступила 0,69 секунды китаянке Тай Чжиен, которая выиграла бронзу. Золото и серебро достались другим представительницам страны-хозяйки — Ян Биньюй и Хан Мей соответственно.

Еще одна казахстанка Кристина Шумекова заняла шестую позицию. Арина Ильященко расположилась на 12-й строчке.

Напомним, в активе Морозовой уже есть бронзовая медаль Азиады-2025 в командном спринте. Планируется, что она также выступит 11 февраля — в заключительный соревновательный день в конькобежном спорте.

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