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Сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу и выиграла группу на Азиаде-2025

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Сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Мужская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на предварительном этапе зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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В последнем пятом туре национальная команда встретилась с представителями Южной Кореи. Казахстанцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Первый период остался за соперниками, которые вышли вперед благодаря голу в большинстве. Отличился Кан Юн Сек (12 минута).

Сборная Казахстана забросила обе свои шайбы в третьем периоде. Голами в большинстве отметились Артем Лихотников (45) и Роман Старченко (59).

Казахстанский вратарь Андрей Шутов отразил 25 из 26 бросков в створ своих ворот.

Победа в основное время позволила национальной команде набрать максимальные 15 очков и выиграть группу А. Корейцы заняли второе место с 11 баллами.

Все шесть команд из этой группы вышли в четвертьфинал. Казахстанцы начнут плей-офф встречей с проигравшим в матче Гонконга и Кыргызстана, корейцы — с победителем.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2219361-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-oderzhala-volevuyu-pobedu-i-vyigrala-gruppu-na-aziade-2025/