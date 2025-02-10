Сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу и выиграла группу на Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на предварительном этапе зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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В последнем пятом туре национальная команда встретилась с представителями Южной Кореи. Казахстанцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Первый период остался за соперниками, которые вышли вперед благодаря голу в большинстве. Отличился Кан Юн Сек (12 минута).

Сборная Казахстана забросила обе свои шайбы в третьем периоде. Голами в большинстве отметились Артем Лихотников (45) и Роман Старченко (59).

Казахстанский вратарь Андрей Шутов отразил 25 из 26 бросков в створ своих ворот.

Победа в основное время позволила национальной команде набрать максимальные 15 очков и выиграть группу А. Корейцы заняли второе место с 11 баллами.

Все шесть команд из этой группы вышли в четвертьфинал. Казахстанцы начнут плей-офф встречей с проигравшим в матче Гонконга и Кыргызстана, корейцы — с победителем.

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