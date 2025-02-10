Казахстанский лыжник Олжас Климин стал бронзовым призером Азиады-2025

Сборная Казахстана по лыжным гонкам усилиями Олжаса Климина выиграла вторую медаль на зимней Азиаде-2025, которая проходит в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

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В понедельник прошла индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 километров. На старт вышли 46 спортсменов, которые бежали свободным стилем.

Климин показал третий результат, уступив 13,8 секунд победителю. Золото выиграл японец Харуки Ямасита, серебро — его соотечественник Такацугу Уда.

Еще один казахстанец Владислав Ковалев замкнул шестерку сильнейших. Наиль Башмаков занял десятое место, а Ернар Нурсебеков показал 16-й результат.

Ранее сборная Казахстана по лыжным гонкам выиграла медаль в мужском спринте. Серебряным призером тогда стал Константин Борцов.

В программе соревнований по лыжным гонкам на Азиаде-2025 остались только мужская и женская эстафеты. Они запланированы на 12 февраля.

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