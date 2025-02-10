Сборная Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебро Азиады-2025

Казахстанские фристайлисты в восьмой соревновательный день зимних Азиатских игр в китайских городах Харбине и Ябули завоевали очередную медаль, передает корреспондент NUR.KZ.
Страну в турнире смешанных команд представили бронзовая медалистка Азиады-2025 Аяна Жолдас, а также Шерзод Хаширбаев и Асылхан Асан. Ардана Маханова и Динмухаммед Раимкулов находились в резерве.
Всего в борьбе за медали приняли участие три команды: Япония, Казахстан и Китай. Наша сборная набрала 235,39 балла, что позволило занять второе место.
Чемпионом в данной дисциплине стал Китай (305,64), замкнула тройку Япония (191,28).
Таким образом, фристайлисты принесли Казахстану восьмую медаль зимней Азиады-2025. Теперь в активе национальной команды восемь наград: одна золотая, пять серебряных и две бронзовые.
На данный момент сборная Казахстана занимает четвертое место в итоговом медальном зачете. Рейтинг продолжает возглавлять Китай, следом за ним расположилась Южная Корея, замыкает тройку Япония.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219277-sbornaya-kazahstana-po-fristayl-akrobatike-zavoevala-serebro-aziady-2025/