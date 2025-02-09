Гарантированная медаль Казахстана: расписание Азиады-2025 на 10 февраля

Понедельник, 10 февраля, станет третьим медальным днем на Азиаде-2025 в китайском Харбине. NUR.KZ анонсирует старты с участием казахстанских спортсменов по времени Астаны.
В первый день недели будет разыграно семь комплектов наград. В пяти медальных дисциплинах на старт выйдут представители Казахстана. При этом в смешанном турнире по лыжной акробатике примут участие только три коллектива, поэтому у отечественных спортсменов гарантированно будет медаль.
Национальные сборные по керлингу продолжат выступление на предварительном этапе. Казахстанские хоккеисты проведут заключительный матч группы А, в которой пока лидируют с максимальными 12 очками.
06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, второй матч
Китайский Тайбэй — Казахстан
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
06:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, второй матч
Казахстан — Филиппины
Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов
08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем
Владислав Ковалев, Наиль Башмаков, Ернар Нурсебеков, Олжас Климин
08:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Смешанные команды
Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Ардана Маханова (резерв), Динмухаммед Райымкулов (резерв)
09:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, группа А, пятый тур
Казахстан — Южная Корея
09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров
Роман Биназаров, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Евгений Кошкин
10:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 метров
Кристина Шумекова, Арина Ильященко, Надежда Морозова
11:05. Конькобежный спорт. Мужчины. Командный спринт
Никита Важенин, Артур Галиев, Артур Жардембекулы
16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, третий матч
Китай — Казахстан
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
08:00. Сноуборд. Биг-эйр. Женщины и мужчины
Финалы назначены на 09:24 и 09:42.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219213-garantirovannaya-medal-kazahstana-raspisanie-aziady-2025-na-10-fevralya/