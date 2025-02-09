Гарантированная медаль Казахстана: расписание Азиады-2025 на 10 февраля

Понедельник, 10 февраля, станет третьим медальным днем на Азиаде-2025 в китайском Харбине. NUR.KZ анонсирует старты с участием казахстанских спортсменов по времени Астаны.

В первый день недели будет разыграно семь комплектов наград. В пяти медальных дисциплинах на старт выйдут представители Казахстана. При этом в смешанном турнире по лыжной акробатике примут участие только три коллектива, поэтому у отечественных спортсменов гарантированно будет медаль.

Национальные сборные по керлингу продолжат выступление на предварительном этапе. Казахстанские хоккеисты проведут заключительный матч группы А, в которой пока лидируют с максимальными 12 очками.

06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, второй матч

Китайский Тайбэй — Казахстан

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

06:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, второй матч

Казахстан — Филиппины

Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов, Арман Иржанов

08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем

Владислав Ковалев, Наиль Башмаков, Ернар Нурсебеков, Олжас Климин

08:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Смешанные команды

Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Ардана Маханова (резерв), Динмухаммед Райымкулов (резерв)

09:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, группа А, пятый тур

Казахстан — Южная Корея

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 метров

Роман Биназаров, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Евгений Кошкин

10:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 метров

Кристина Шумекова, Арина Ильященко, Надежда Морозова

11:05. Конькобежный спорт. Мужчины. Командный спринт

Никита Важенин, Артур Галиев, Артур Жардембекулы

16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, третий матч

Китай — Казахстан

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

08:00. Сноуборд. Биг-эйр. Женщины и мужчины

Финалы назначены на 09:24 и 09:42.

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