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Сборная Казахстана по керлингу потерпела первое поражение на зимней Азиаде-2025

Опубликовано:

Капитан команды по керлингу Ангелина Эбауер
Капитан команды по керлингу Ангелина Эбауер. Фото: НОК РК

Женская сборная Казахстана по керлингу провела первую встречу в рамках зимних Азиатских игр, которые проходят в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником отечественных керлингисток по стартовой игре на зимней Азиаде была сборная Японии. Казахстанскую команду представили Ангелина Эбауер, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерейт Тастемир и Регина Эбауер.

Матч проходил на керлинговой арене Пингфан в Харбине и завершился поражением сборной Казахстана со счетом 4:10 (0:3, 2:0, 0:3, 1:0, 0:3, 1:0, 0:1 - по эндам).

Следующие встречи отечественные керлингистки проведут завтра, 10 февраля, против сборной Китайского Тайбэя, а также Китая. Старт матчей намечен на 6:00 и 16:00 по времени Астаны соответственно.

Для выхода в полуфинал необходимо попасть в топ-4 на предварительном этапе.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219085-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-poterpela-pervoe-porazhenie-na-zimney-aziade-2025/