Казахстанские конькобежки выиграли бронзу Азиады-2025 в командном спринте

Женская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала призером Азиатских игр 2025 года в Харбине в командном спринте, передает корреспондент NUR.KZ.

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В данной дисциплине соревновались четыре коллектива. Казахстан представляли Кристина Силаева, Дарья Важенина и Надежда Морозова.

Национальная команда показала третий результат, уступив 1,5 секунды сборной Южной Кореи, которая одержала победу. Серебро выиграли представительницы Китая, в шаге от пьедестала остановились японки.

Медаль стала для казахстанских конькобежек первой на Азиаде-2025. Ранее в этом виде спорта вице-чемпионом стал Евгений Кошкин.

Всего в активе сборной Казахстана теперь одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Также в воскресенье конькобежцы соревновались на дистанции 5000 метров. Лучшим из казахстанцев стал Вадим Якубовкий, который показал девятый результат. Бакдаулет Сагатов занял 12-е место, Виталий Щиголев расположился строчкой ниже.

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