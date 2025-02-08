Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мы можем конкурировать с олимпийскими чемпионами": Абзал Ажгалиев - о выступление на Азиаде-2025

Опубликовано:

Абзал Ажгалиев
Абзал Ажгалиев. Фото: Elsa/Staff/Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев подвел итоги выступления команды в смешанной эстафете на Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Казахстанскому лыжнику присудили серебро после аннулирования результатов соперника на Азиаде-2025

Ажгалиев помог команде выйти в решающую стадию, где отечественные шорт-трекисты смогли завоевать историческую серебряную медаль.

"В микст-эстафете мы первый раз выступили, потому что на Азиаде эта дисциплина проводилась впервые. Мы прошли четвертьфинал и полуфинал уверенно. В финале завоевали серебро. Это показывает наш уровень, что мы можем конкурировать с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Как вы знаете, в шорт-треке самыми сильными считаются именно азиатские страны. Они сильно доминируют в мире и поэтому на этих соревнованиях выступают все лидеры. Здесь очень сильная конкуренция, то что мы завоевали медаль это показывает наш высокий уровень", - поделился Абзал.

Ранее, завоевание серебряной медали на Азиаде-2025 прокомментировал лидер сборной Казахстана Денис Никиша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219031-my-mozhem-konkurirovat-s-olimpiyskimi-chempionami-abzal-azhgaliev-o-vystuplenie-na-aziade-2025/