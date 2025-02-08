"Мы можем конкурировать с олимпийскими чемпионами": Абзал Ажгалиев - о выступление на Азиаде-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев подвел итоги выступления команды в смешанной эстафете на Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ажгалиев помог команде выйти в решающую стадию, где отечественные шорт-трекисты смогли завоевать историческую серебряную медаль.

"В микст-эстафете мы первый раз выступили, потому что на Азиаде эта дисциплина проводилась впервые. Мы прошли четвертьфинал и полуфинал уверенно. В финале завоевали серебро. Это показывает наш уровень, что мы можем конкурировать с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Как вы знаете, в шорт-треке самыми сильными считаются именно азиатские страны. Они сильно доминируют в мире и поэтому на этих соревнованиях выступают все лидеры. Здесь очень сильная конкуренция, то что мы завоевали медаль это показывает наш высокий уровень", - поделился Абзал.

Ранее, завоевание серебряной медали на Азиаде-2025 прокомментировал лидер сборной Казахстана Денис Никиша.

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