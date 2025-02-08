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Казахстанские конькобежцы остались без медалей Азиады-2025 на дистанции 1500 метров

Опубликовано:

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова
Надежда Морозова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Сборная Казахстана по конькобежному спорту осталась без медалей на дистанции 1500 метров на Азиатских играх 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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В субботу в этой дисциплине соревновались и мужчины, и женщины. Казахстанцы не смогли попасть на пьедестал.

В мужской сборной лучший результат показал Нуралы Акжол, который занял восьмое место и проиграл 5,13 секунды победителю. Китаец Нин Чжунъянь не только стал чемпионом, но и установил рекорд Азии.

Вслед за Акжолом в десятке сильнейших расположились казахстанцы Демьян Гаврилов и Роман Биназаров. Бакдаулет Сагатов занял 15-ю позицию.

В женской национальной команде лучшей стала Надежда Морозова, которая также показала восьмой результат. Она уступила 3,39 секунды китаянке Хань Мэй, одержавшей победу.

Казахстанка Кристина Шумекова замкнула топ-10. Мария Деген заняла 14-е место, Арина Ильященко — 16-е.

Напомним, ранее в субботу на дистанции 100 метров отечественный конькобежец Евгений Кошкин выиграл серебро.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219016-kazahstanskie-konkobezhcy-ostalis-bez-medaley-aziady-2025-na-distancii-1500-metrov/