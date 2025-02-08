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"За это мы любим шорт-трек": Денис Никиша рассказал об историческом серебре на Азиаде-2025

Опубликовано:

Денис Никиша
Денис Никиша. Фото: Marcel ter Bals/DeFodi Images via Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша прокомментировал завоевание серебряной медали на Зимней Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

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Сборная Казахстана по шорт-треку смогла завоевать серебряную медаль в смешанной командной эстафете на Зимних Азиатских играх-2025.

После забега один из лидеров команды Денис Никиша рассказал, что помогло команде показать высокий результат на дистанции.

"Мы знали что будет борьба между китайской и корейской командой, потому что это всегда происходит даже на чемпионатах мира. У них очень высокая конкуренция между собой. У нас была своя стратегия - сразу обогнать японскую команду. Дальше мы ждали момента, так называемое окно, когда можно совершить обгон. У нас произошла мелкая ошибка. Наша девочка, которая старт делала она ударила конек и мы немного из-за этого отстали. После этого, их конкуренции Китая и Кореи у них произошло столкновение.
Завтра у нас 1000 метров бегут ребята, 5000 эстафета. Вообще за все время казахстанского шорт-трека у нас всегда медали были в командной эстафете на 5000 метров. Мы всегда на Олимпиадах берем высокие места в этой дисциплине. К командной гонке мы всегда особенно готовимся. Могу сказать, что настрой боевой. Из-за того что я получил дисквалификацию на 500 метров я все силы приложу завтра, чтобы наша команда максимально выложилась и все радовались нашему результату", - заявил спортсмен.

На данный момент в активе сборной Казахстана две серебряные (шорт-трек и конькобежный спорт) и одна бронзовая (лыжные гонки) медали.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219027-za-eto-my-lyubim-short-trek-denis-nikisha-rasskazal-ob-istoricheskom-serebre-na-aziade-2025/