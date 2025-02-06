Церемония открытия и старт шорт-трекистов: расписание Азиады-2025 на 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, состоится официальное открытие зимней Азиады-2025, также в Харбине пройдут очередные соревнования. NUR.KZ представляет расписание стартов казахстанцев по времени Астаны.

Впервые на лед в Харбине выйдут шорт-трекисты. Медали в этом виде спорта в пятницу не будут разыгрываться, в программу дня внесены забеги на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров у мужчин и женщин, а также смешанные эстафеты на 2000 метров.

Кроме того, третий матч проведет мужская сборная Казахстана по хоккею, которая после двух туров с максимальными шестью очками идет второй в группе А.

Церемония открытия пройдет вечером. Параллельно никаких соревнований проводиться не будет.

06:00. Шорт-трек.

Женщины, 1500 метров. Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова

Мужчины, 1500 метров. Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, Денис Никиша

Женщины, 500 метров. Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Малика Ермек

Мужчины, 500 метров. Мерсаид Жаксыбаев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша

Женщины, 1000 метров. Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева, Малика Ермек

Мужчины, 1000 метров. Айбек Насен, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов

Смешанная эстафета, 2000 метров.

06:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, третий тур

Казахстан — Китайский Тайбэй

17:00. Церемония открытия.

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