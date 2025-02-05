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Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай в матче Азиады-2025

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Сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую подряд крупную победу на Азиатских играх 2025 года в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы А национальная команда встретилась с хозяевами соревнований и выиграла со счетом 6:1.

По одной шайбе у казахстанцев забросили Дмитрий Бреус (1 минута), Дмитрий Гренц (3, в большинстве), Роман Старченко (8), Евгений Рымарев (25). Дубль оформил Вячеслав Колесников (46, 49). Автором единственного гола китайцев в большинстве 5х3 стал Пэнфэй Чжан (56).

Пять казахстанских хоккеистов набрали по два очка за результативность. Голкипер Андрей Шутов отразил восемь из девяти бросков в створ своих ворот.

Вторая победа на турнире позволила сборной Казахстана набрать максимальные шесть очков и догнать в таблице Японию. При этом в четвертьфинал выйдут все шесть команд из группы А.

Следующий матч казахстанцы проведут 7 февраля с Китайским Тайбэем. Игра начнется в 06:00 по времени Астаны.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2218239-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromila-kitay-v-matche-aziady-2025/