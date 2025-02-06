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Сборная Казахстана по хоккею выиграла третий матч на Азиаде-2025

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Женская сборная Казахстана по хоккею
Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров

Казахстанские хоккеистки провели третий матч в рамках группового этапа Зимних Азиатских игр, которые проходят в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником отечественных хоккеисток по третьему туру кругового группового этапа Азиатских игр была команда Китайского Тайбэя.

Встреча проходила на льду арены Университета Харбина и завершилась победой подопечных Александра Тебенькова со счетом 5:1.

В составе победителей дублем отметилась Надежда Филимонова и по одному голу Лариса Свиридова, Буторина Юлия и Малика Алдабергенова.

Единственную шайбу в составе Китайского Тайбэя забила Ву Джи Чи.

Ранее, сборная Казахстана одержала две победы над Гонконгом и Таиландом, обыграв оба коллектива с крупным счетом 12:0 и 9:0 соответственно.

Следующий матч казахстанская команда проведет 8 февраля против Южной Кореи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2218538-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyigrala-tretiy-match-na-aziade-2025/