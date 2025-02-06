Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские керлингисты без медалей завершили выступление в микст-турнире Азиады-2025

Опубликовано:

Казахстанские керлингисты Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев
Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Сборная Казахстана по керлингу не смогла выйти в плей-офф турнира смешанных дуэтов на Азиатских играх 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой дисциплине страну представляли Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев. Перед последним туром группового этапа спортсмены претендовали на выход в плей-офф, имея в активе две победы и столько же поражений.

Однако казахстанцы проиграли в третий раз, уступив со счетом 2:11 филиппинцам Кэтлин Дюбберштейн и Марку Пфистеру. Игра была прекращена после семи из восьми возможных эндов.

В параллельной встрече представители Южной Кореи одержали победу над сборной Кыргызстана, благодаря чему заняли итоговое третье место в группе. Первая позиция осталась за Китаем, вторая — за Филиппинами. Именно три лучшие команды продолжат борьбу за медали.

Сейтжанова и Надирбаев заняли четвертое место в группе и завершили выступление на Азиатских играх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218533-kazahstanskie-kerlingisty-bez-medaley-zavershili-vystuplenie-v-mikst-turnire-aziady-2025/