Казахстанские керлингисты без медалей завершили выступление в микст-турнире Азиады-2025

Сборная Казахстана по керлингу не смогла выйти в плей-офф турнира смешанных дуэтов на Азиатских играх 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.
В этой дисциплине страну представляли Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев. Перед последним туром группового этапа спортсмены претендовали на выход в плей-офф, имея в активе две победы и столько же поражений.
Однако казахстанцы проиграли в третий раз, уступив со счетом 2:11 филиппинцам Кэтлин Дюбберштейн и Марку Пфистеру. Игра была прекращена после семи из восьми возможных эндов.
В параллельной встрече представители Южной Кореи одержали победу над сборной Кыргызстана, благодаря чему заняли итоговое третье место в группе. Первая позиция осталась за Китаем, вторая — за Филиппинами. Именно три лучшие команды продолжат борьбу за медали.
Сейтжанова и Надирбаев заняли четвертое место в группе и завершили выступление на Азиатских играх.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218533-kazahstanskie-kerlingisty-bez-medaley-zavershili-vystuplenie-v-mikst-turnire-aziady-2025/