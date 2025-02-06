Казахстанские керлингисты без медалей завершили выступление в микст-турнире Азиады-2025

Сборная Казахстана по керлингу не смогла выйти в плей-офф турнира смешанных дуэтов на Азиатских играх 2025 года в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой дисциплине страну представляли Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев. Перед последним туром группового этапа спортсмены претендовали на выход в плей-офф, имея в активе две победы и столько же поражений.

Однако казахстанцы проиграли в третий раз, уступив со счетом 2:11 филиппинцам Кэтлин Дюбберштейн и Марку Пфистеру. Игра была прекращена после семи из восьми возможных эндов.

В параллельной встрече представители Южной Кореи одержали победу над сборной Кыргызстана, благодаря чему заняли итоговое третье место в группе. Первая позиция осталась за Китаем, вторая — за Филиппинами. Именно три лучшие команды продолжат борьбу за медали.

Сейтжанова и Надирбаев заняли четвертое место в группе и завершили выступление на Азиатских играх.

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