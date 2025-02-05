Казахстанские керлингисты потерпели разгромное поражение на Азиаде-2025

Сборная Казахстана по керлингу потерпела второе подряд поражение в турнире смешанных команд на Азиатских играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой дисциплине на соревнованиях в китайском Харбине страну представляют Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев.

В утренней сессии среды они проводили матч против сборной Южной Кореи, за которую выступают серебряная медалистка Олимпиады-2018 Ким Ген Э и Сон Джи Хун.

Казахстанцы потерпели крупное поражение со счетом 0:12. Уже в первом энде соперники забрали шесть камней и создали отрыв. После шестого отрезка игра была досрочно прекращена.

Для Сейтжановой и Надирбаева это второе поражение в двух матчах на Азиаде-2025. Пока они занимают пятое-шестое места в группе В. Позднее в среду казахстанцы сыграют с другими промежуточными аутсайдерами — командой Катара.

Для продолжения борьбы за медали необходимо войти в топ-3 своей группы. Ранее представители Казахстана в керлинге не попадали на пьедестал Азиатских игр.

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