Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 5 февраля

В третий соревновательный день Азиады-2025 в Харбине второй матч проведет мужская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание матчей отечественных спортсменов по времени Астаны.
Казахстанские хоккеисты стартовали на предварительном этапе с разгромной победы и после первого тура занимают второе место в группе А.
Смешанная национальная сборная по керлингу, напротив, проиграла первый матч на Азиаде и пока идет на пятой позиции в группе В.
07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, второй матч
Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Южная Корея
15:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, третий матч
Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Катар
17:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, второй тур
Казахстан — Китай
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217984-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-5-fevralya/