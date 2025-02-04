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Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 5 февраля

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Дмитрий Гренц (слева)
Дмитрий Гренц (слева). Фото: Казахстанская федерация хоккея

В третий соревновательный день Азиады-2025 в Харбине второй матч проведет мужская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание матчей отечественных спортсменов по времени Астаны.

Казахстанские хоккеисты стартовали на предварительном этапе с разгромной победы и после первого тура занимают второе место в группе А.

Смешанная национальная сборная по керлингу, напротив, проиграла первый матч на Азиаде и пока идет на пятой позиции в группе В.

07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, второй матч

Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Южная Корея

15:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, третий матч

Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Катар

17:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, второй тур

Казахстан — Китай

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217984-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-5-fevralya/