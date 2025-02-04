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Казахстанские хоккеистки одержали вторую крупную победу на Азиатских играх — 2025

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Казахстанские хоккеистки Дария Молдабай и Анастасия Оразбаева
Дария Молдабай и Анастасия Оразбаева. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую подряд "сухую" разгромную победу на Азиаде-2025, которая проходит в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре предварительного этапа национальная команда встретилась с представительницами Таиланда и выиграла со счетом 9:0.

Покер оформила София Зубкова (14, 31, 32 и 56 минуты), еще по шайбе забросили Анастасия Оразбаева (18, в большинстве), Надежда Филимонова (30), Мунира Саяхаткызы (51), Александра Шегай (54) и Анна Пяткова (58, в большинстве).

Голкипер Арина Щеколова отразила все пять бросков в створ своих ворот. Самой результативной на льду стала Зубкова, которая также отметилась одной голевой передачей.

Победа позволила сборной Казахстана набрать максимальные шесть очков после двух туров. Напомним, на старте Азиады-2025 команда разгромила соперниц из Гонконга.

Казахстанки занимают первое место в группе и следующий матч проведут 6 февраля против сборной Китайского Тайбэя. В полуфинал выйдут две сильнейшие команды из пяти, также в плей-офф сыграют Япония и Китай.

Ранее во вторник крупную победу над Таиландом одержала и мужская сборная Казахстана по хоккею.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217915-kazahstanskie-hokkeistki-oderzhali-vtoruyu-krupnuyu-pobedu-na-aziatskih-igrah-2025/