Казахстанские хоккеистки одержали вторую крупную победу на Азиатских играх — 2025

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую подряд "сухую" разгромную победу на Азиаде-2025, которая проходит в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре предварительного этапа национальная команда встретилась с представительницами Таиланда и выиграла со счетом 9:0.

Покер оформила София Зубкова (14, 31, 32 и 56 минуты), еще по шайбе забросили Анастасия Оразбаева (18, в большинстве), Надежда Филимонова (30), Мунира Саяхаткызы (51), Александра Шегай (54) и Анна Пяткова (58, в большинстве).

Голкипер Арина Щеколова отразила все пять бросков в створ своих ворот. Самой результативной на льду стала Зубкова, которая также отметилась одной голевой передачей.

Победа позволила сборной Казахстана набрать максимальные шесть очков после двух туров. Напомним, на старте Азиады-2025 команда разгромила соперниц из Гонконга.

Казахстанки занимают первое место в группе и следующий матч проведут 6 февраля против сборной Китайского Тайбэя. В полуфинал выйдут две сильнейшие команды из пяти, также в плей-офф сыграют Япония и Китай.

Ранее во вторник крупную победу над Таиландом одержала и мужская сборная Казахстана по хоккею.

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