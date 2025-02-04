Казахстанские керлингисты с поражения стартовали на Азиаде-2025

Смешанная сборная Казахстана по керлингу уступила в первом матче зимних Азиатских игр 2025 года, которые проходят в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Первыми борьбу в этом виде спорта начали микст-дуэты. Казахстан в данной дисциплине представляют Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев.

В стартовом туре группы В спортсменам противостояли китайцы Хань Юй и Ван Чжиюй — участники Олимпиады-2022.

Матч завершился поражением казахстанцев со счетом 5:11. Заключительный восьмой энд не был доигран, что привело к досрочной победе китайской пары.

Следующие два матча сборная Казахстана проведет 5 февраля. В утренней сессии команда встретится с представителями Южной Кореи, в вечерней — с катарцами.

Всего в каждой группе выступают по шесть дуэтов. Для продолжения борьбы за медали необходимо попасть в топ-3.

Ранее казахстанские керлингисты никогда не поднимались на пьедестал Азиатских игр.

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