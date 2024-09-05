Дзюдоистка Акмарал Науатбек принесла сборной Казахстана второе золото на Паралимпиаде-2024

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Акмарал Науатбек стал чемпионкой летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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25-летняя победительница чемпионата мира и Азиатских игр выступала в финальной схватке в категории J2, где соревнуются спортсмены с нарушением зрения, в весе до 48 килограммов.

Ее соперницей была французская дзюдоистка Сандрин Мартине — паралимпийская чемпионка Рио-2016 в дивизионе до 52 килограммов, трехкратная серебряная медалистка Игр.

Науатбек оформила два вадза-ари, что принесло ей досрочную победу. Для казахстанки Паралимпиада-2024 стала дебютной в карьере.

Напомним, первую золотую медаль Игр-2024 в копилку казахстанской сборной принес пауэрлифтер Давид Дегтярев. Также в активе национальной команды серебро Еркина Габбасова в пулевой стрельбе и бронза Дастана Мукашбекова в толкании ядра.

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