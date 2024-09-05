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Казахстанского спортсмена дисквалифицировали в финале Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара пловец Амир Муратбеков
Амир Муратбеков. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Представитель сборной Казахстана по плаванию Амир Муратбеков не попал на пьедестал Паралимпиады-2024 в единственной для себя дисциплине, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен стартовал на дистанции 100 метров брассом в категории SB11, куда входят атлеты с крайне низкой остротой зрения и/или отсутствием светоощущения.

Ранее он с седьмым результатом вышел из квалификации в финал. В решающем заплыве казахстанец также финишировал седьмым, но в итоге его дисквалифицировали. Причина такой санкции в протоколе не указана.

Победу в этой дисциплине одержал нидерландец Рогир Дорсман. Серебро выиграл китаец Ян Бозунь, бронзу — украинец Даниил Чуфаров.

Отметим, что для 19-летнего Муратбекова Паралимпиада-2024 стала дебютной в карьере.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157886-kazahstanskogo-sportsmena-diskvalificirovali-v-finale-paralimpiady-2024/

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