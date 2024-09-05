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Казахстанский пауэрлифтер занял седьмое место на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара пауэрлифтер Станислав Шакиев
Станислав Шакиев. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Представитель сборной Казахстана по пауэрлифтингу Станислав Шакиев не попал на пьедестал Паралимпиады-2024 в Париже, которая стала для него дебютной, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в весовой категории до 59 килограммов. В финале он занял седьмое место среди девяти участников.

В лучшей попытке Шакиев поднял штангу весом 178 килограммов. В третьем подходе он увеличил вес на три пункта, но не справился.

Победу в этой дисциплине одержал египтянин Мохамед Эльменьяви (201 килограмм). Серебро выиграл китаец Ци Юнкай (200), бронзу — иранец Мохсен Бахтияр (197).

Напомним, именно в пауэрлифтинге у Казахстана есть золото на Паралимпиаде-2024. Днем ранее его обладателем стал Давид Дегтярев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157784-kazahstanskiy-pauerlifter-zanyal-sedmoe-mesto-na-paralimpiade-2024/

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