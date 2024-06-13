Стало известно, кто представит Казахстан на чемпионате Азии в Кувейте

Назван состав команды Казахстана по фехтованию на участие в континентальном первенстве в Кувейте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования РК.
Чемпионат Азии во всех видах оружия пройдет в Кувейте с 22 по 27 июня. Казахстан будет представлен во всех дисциплинах.
- Шпага, женщины - Софья Николайчук, Виктория Қайдарова, Владислава Андреева, Наталья Зинякова
- Шпага, мужчины -Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай
- Сабля, женщины - Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Анастасия Гулик, Жасмин Капыджы
- Сабля, мужчины - Артем Саркисян, Саттархан Назарбай, Жанат Набиев, Бакдаулет Куралбекулы
- Рапира, женщины - София Актаева, Кулжан Түсипбекова, Алена Гноева, Алина Ескендирова
- Рапира, мужчины - Галым Нурымов, Темирлан Калиев, Тимофей Семенов, Никита Пономарев.
Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге представит страну в полном составе на Летних Олимпийских играх в Париже-2024. Также, на главном старте четырехлетия выступит саблистка Айгерим Сарыбай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2116851-stalo-izvestno-kto-predstavit-kazahstan-na-chempionate-azii-v-kuveyte/