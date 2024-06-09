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Казахстан на Олимпиаде-2024: к чему приведет исторический прорыв в фехтовании?

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Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Сборная Казахстана по фехтованию в рекордно широком составе примет участие в Олимпиаде. С этого вида спорта NUR.KZ начинает серию материалов о наших атлетах, которые представят страну на Играх-2024.

Март этого года ознаменовался историческим событием в казахстанском спорте. Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Париже. Затем еще одна представительница страны заработала не менее сенсационную квоту в сабле.

Борьба за лицензии на ОИ-2024

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге на сегодняшний день занимает пятое место в мировом рейтинге, имея в активе 250 000 очков. Спортсмены отечественной команды постоянно берут золотые медали или становятся призерами этапов Кубка мира, континентальных первенств и других международных турниров. Завоевание необходимой олимпийской квоты было делом времени.

Лицензионный путь у казахстанских "мушкетеров" начался со стартом нового сезона. Необходимо было зарабатывать очки в мировой рейтинг и подниматься все выше, чтобы получить заветную путевку. Решающим моментом стал этап Кубка мира в Тбилиси, на котором казахстанцы после вылета сборной Южной Кореи возглавили таблицу в Азии без учета команды Японии, уже получившей прямую квоту благодаря попаданию в четверку сильнейших в топ-листе.

Таким образом, историческую лицензию выиграли Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов.

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге

На данный момент все четыре казахстанских спортсмена входят в первую сотню мирового рейтинга.

Рейтинг казахстанских шпажистов в мире
Рейтинг казахстанских шпажистов в мире. Фото: сайт Международной федерации по фехтованию

Руслан Курбанов (32 года)

Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Руслан Курбанов — первый номер сборной, который входит также в топ-10 лучших фехтовальщиков на шпаге в мире. Для казахстанца это будет уже вторая Олимпиада в карьере. На предыдущем старте в Токио Курбанов был единственным казахстанцем в этом виде спорта. По итогам соревнований он занял 12-е место. Также спортсмен принес в копилку сборной Казахстана сенсационную бронзовую медаль чемпионата мира — 2023.

Перед Играми в Париже лидер национальной сборной уверен в самом лучшем результате.

"Такого никогда не было. В первый раз за всю историю Казахстана команда по фехтованию попала на Игры в полном составе. На Олимпиаду очень сложно попасть. Выступают 50-60 команд, а квалифицируются всего 8. Это получается 10 процентов от всего фехтования в мире. 36 человек на Олимпиаде выступят и три представителя в индивидуальной дисциплине от нашей страны", заявил Руслан корреспонденту NUR.KZ.

Отметим, что три претендента на выступления в индивидуальной дисциплине ОИ-2024 определятся по внутреннему рейтингу.

Эльмир Алимжанов (37 лет)

Эльмир Алимжанов
Эльмир Алимжанов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Эльмир Алимжанов — самый опытный спортсмен команды и по совместительству капитан сборной. Принимал участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, на которых занял 11-е место. Является чемпионом Азии 2013 года и чемпионом мира среди юниоров в командном зачете 2006 года.

Алимжанов пользуется в команде безусловным авторитетом и по праву считается капитаном сборной. Также, как рассказывают коллеги спортсмена по команде, в решающем моменте в борьбе за олимпийскую путевку Эльмир не фехтовал в личной дисциплине, чтобы лучше подготовиться к командным состязаниям.

"Мы очень долго шли к этому. Очень все счастливы. Когда мы узнали о том, что пробились на Игры, начали фехтовать свободно, в свое удовольствие. И в итоге завоевали бронзовую медаль на решающем Кубке мира. Это непередаваемые эмоции. Достойный результат всей команды. Весь год мы были в топе. Выдержать его в таком темпе, с таким настроем... Весь мир до сих пор удивляется всем нам, нашими результатами", отмечает капитан.

Ерлик Сертай (25 лет)

Ерлик Сертай
Ерлик Сертай. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Самый молодой представитель национальной сборной по фехтованию. В составе команды смог завоевать серебро Азитаских игр в Ханчжоу в 2023 году. При этом Сертай считает, что самая главная победа ждет команду именно на Олимпиаде в Париже.

Также спортсмен известен широкой публике через социальные сети Instagram и TikTok. Ерлик делает серии коротких видео, в которых рассказывает все тонкости своего вида спорта, либо в юмористическом формате снимает ролики, отвечая на вопросы подписчиков. Благодаря этому он стал народным любимцем.

Как оказалось, будущая звезда казахстанского фехтования абсолютно случайно попал в этот вид спорта. Как отмечает сам Ерлик Сертай — "сказочно".

"Фехтование меня само выбрало. Я был ребенком толстеньким. Надо было еще выбрать вид спорта, который не сильно отвлекал от учебы в гимназии, потому что родители настаивали. Изначально пришел в секцию плавания. Мне сказали, что в эту школу поступают уже подготовленные ребята. И в это время из большого зала выходит толпа ребят. Я понятия не имел, что это за вид спорта. Я увидел, что ребята фехтуют, и это зрелищным мне показалось. Нужно было сдать необходимый норматив ОФП, я все провалил, абсолютно по нулям было. Затем на нас надели форму, сказали "фехтуйте". Я выиграл всех. Я первый раз в руки шпагу взял. Я сдал все экзамены в спортивную школу и поступил. Теперь уже 10-11 лет занимаюсь фехтованием", рассказал спортсмен журналисту NUR.KZ.

Вадим Шарлаимов (27 лет)

Вадим Шарлаимов
Вадим Шарлаимов. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Шарлаимов так же, как и его сокомандник Ерлик Сертай, впервые примет участие в Олимпийских играх. Помимо того, что Вадим является представителем одной из самых успешных сборных в истории Казахстана, он результативно выступает и в индивидуальной дисциплине. В 2020 году спортсмен завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Будапеште. Эта награда стала первой в карьере, которую он выиграл именно в личных соревнованиях. 

Шарлаимов кажется одним из самых серьезных и сдержанных спортсменов в команде, но когда речь заходит о том, как он пришел в фехтование, то сразу всем становится понятно, насколько приятные эмоции вызывает в его душе любимый вид спорта.

"На таком уже высоком уровне выступаю примерно 15 лет. У меня сестра бывшая гандболистка, и меня тоже захотели отдать в спорт. Я много куда ходил: на борьбу, каратэ, плавание. Ничего не зацепило. В фехтование пришел и остался до сих пор. Конечно, много поражений бывает, но ничего за каждым поражением стоит обязательно победа. Еще ни разу не задумывался уйти из фехтования", отметил Вадим.

Айгерим Сарыбай (27 лет)

Айгерим Сарыбай - сборная Казахстана по фехтованию
Айгерим Сарыбай - сборная Казахстана по фехтованию. Фото: olympic.kz

В конце апреля актив сборной Казахстана пополнился еще одной путевкой на Олимпиаду в Париже. Ее автором стала Айгерим Сарыбай, проявившая себя в соревнованиях на сабле. 

"Я еще не могу поверить, что получила квоту. День соревнований прошел очень тяжело. Поддерживать темп до конца было не так уж и просто. Тем не менее, я смогла. Теперь мы будем принимать участие в других соревнованиях, спокойно готовиться к Олимпиаде", — поделилась Айгерим.

Спортсменка занимается фехтованием 13 лет. Айгерим отметилась завоеванными медалями на крупных международных турнирах. Как отмечает спортсменка в интервью журналистам, для нее участие в Олимпиаде было главной мечтой.

Отметим, что в последний раз Казахстан в олимпийских соревнованиях по фехтованию на сабле среди женщин был представлен в 2012 году. На летних Играх в Лондоне выступила Юлия Живица.

Фехтование на Олимпиаде-2024

Как гласит официальный сайт olympics.com, фехтование давно является олимпийским видом спорта — с момента проведения первых современных Игр в Афинах в 1896 году. Фехтование среди женщин вошло в программу в 1924 году в Париже. Сегодня мужчины и женщины выступают в индивидуальных и командных соревнованиях. Спортсмены специализируются на разных видах оружия — сабле, шпаге и рапире.

Что касается правил, в поединке побеждает тот, кто первым наберет 15 очков или заработает наибольшее количество очков по итогам трех трехминутных раундов. В командном фехтовании побеждает команда, первой набравшая 45 очков, или команда, лидирующая по истечении времени.

Казахстанские фехтовальщики принесли стране в общей сложности пять лицензий. Такого результата в истории отечественного спорта ранее не было никогда. Казахстан уже традиционно берет лицензию на главный спортивный старт четырехлетия. Теперь же с внушительной и конкурентоспособной командой можно побороться за олимпийские медали.

"Мы сделаем все, что в наших силах в этот момент, чтобы завоевать золотую медаль", национальная сборная Казахстана по фехтованию.

Болельщикам остается только поддерживать и болеть за отечественную команду!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2110899-kazahstan-na-olimpiade-2024-k-chemu-privedet-istoricheskiy-proryv-v-fehtovanii/

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