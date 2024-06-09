Казахстан на Олимпиаде-2024: к чему приведет исторический прорыв в фехтовании?

Сборная Казахстана по фехтованию в рекордно широком составе примет участие в Олимпиаде. С этого вида спорта NUR.KZ начинает серию материалов о наших атлетах, которые представят страну на Играх-2024.

Март этого года ознаменовался историческим событием в казахстанском спорте. Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Париже. Затем еще одна представительница страны заработала не менее сенсационную квоту в сабле.

Борьба за лицензии на ОИ-2024

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге на сегодняшний день занимает пятое место в мировом рейтинге, имея в активе 250 000 очков. Спортсмены отечественной команды постоянно берут золотые медали или становятся призерами этапов Кубка мира, континентальных первенств и других международных турниров. Завоевание необходимой олимпийской квоты было делом времени.

Лицензионный путь у казахстанских "мушкетеров" начался со стартом нового сезона. Необходимо было зарабатывать очки в мировой рейтинг и подниматься все выше, чтобы получить заветную путевку. Решающим моментом стал этап Кубка мира в Тбилиси, на котором казахстанцы после вылета сборной Южной Кореи возглавили таблицу в Азии без учета команды Японии, уже получившей прямую квоту благодаря попаданию в четверку сильнейших в топ-листе.

Таким образом, историческую лицензию выиграли Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов.

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге

На данный момент все четыре казахстанских спортсмена входят в первую сотню мирового рейтинга.

Рейтинг казахстанских шпажистов в мире. Фото: сайт Международной федерации по фехтованию

Руслан Курбанов (32 года)

Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Руслан Курбанов — первый номер сборной, который входит также в топ-10 лучших фехтовальщиков на шпаге в мире. Для казахстанца это будет уже вторая Олимпиада в карьере. На предыдущем старте в Токио Курбанов был единственным казахстанцем в этом виде спорта. По итогам соревнований он занял 12-е место. Также спортсмен принес в копилку сборной Казахстана сенсационную бронзовую медаль чемпионата мира — 2023.

Перед Играми в Париже лидер национальной сборной уверен в самом лучшем результате.

"Такого никогда не было. В первый раз за всю историю Казахстана команда по фехтованию попала на Игры в полном составе. На Олимпиаду очень сложно попасть. Выступают 50-60 команд, а квалифицируются всего 8. Это получается 10 процентов от всего фехтования в мире. 36 человек на Олимпиаде выступят и три представителя в индивидуальной дисциплине от нашей страны", — заявил Руслан корреспонденту NUR.KZ.

Отметим, что три претендента на выступления в индивидуальной дисциплине ОИ-2024 определятся по внутреннему рейтингу.

Эльмир Алимжанов (37 лет)

Эльмир Алимжанов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Эльмир Алимжанов — самый опытный спортсмен команды и по совместительству капитан сборной. Принимал участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, на которых занял 11-е место. Является чемпионом Азии 2013 года и чемпионом мира среди юниоров в командном зачете 2006 года.

Алимжанов пользуется в команде безусловным авторитетом и по праву считается капитаном сборной. Также, как рассказывают коллеги спортсмена по команде, в решающем моменте в борьбе за олимпийскую путевку Эльмир не фехтовал в личной дисциплине, чтобы лучше подготовиться к командным состязаниям.

"Мы очень долго шли к этому. Очень все счастливы. Когда мы узнали о том, что пробились на Игры, начали фехтовать свободно, в свое удовольствие. И в итоге завоевали бронзовую медаль на решающем Кубке мира. Это непередаваемые эмоции. Достойный результат всей команды. Весь год мы были в топе. Выдержать его в таком темпе, с таким настроем... Весь мир до сих пор удивляется всем нам, нашими результатами", — отмечает капитан.

Ерлик Сертай (25 лет)

Ерлик Сертай. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Самый молодой представитель национальной сборной по фехтованию. В составе команды смог завоевать серебро Азитаских игр в Ханчжоу в 2023 году. При этом Сертай считает, что самая главная победа ждет команду именно на Олимпиаде в Париже.

Также спортсмен известен широкой публике через социальные сети Instagram и TikTok. Ерлик делает серии коротких видео, в которых рассказывает все тонкости своего вида спорта, либо в юмористическом формате снимает ролики, отвечая на вопросы подписчиков. Благодаря этому он стал народным любимцем.

Как оказалось, будущая звезда казахстанского фехтования абсолютно случайно попал в этот вид спорта. Как отмечает сам Ерлик Сертай — "сказочно".

"Фехтование меня само выбрало. Я был ребенком толстеньким. Надо было еще выбрать вид спорта, который не сильно отвлекал от учебы в гимназии, потому что родители настаивали. Изначально пришел в секцию плавания. Мне сказали, что в эту школу поступают уже подготовленные ребята. И в это время из большого зала выходит толпа ребят. Я понятия не имел, что это за вид спорта. Я увидел, что ребята фехтуют, и это зрелищным мне показалось. Нужно было сдать необходимый норматив ОФП, я все провалил, абсолютно по нулям было. Затем на нас надели форму, сказали "фехтуйте". Я выиграл всех. Я первый раз в руки шпагу взял. Я сдал все экзамены в спортивную школу и поступил. Теперь уже 10-11 лет занимаюсь фехтованием", — рассказал спортсмен журналисту NUR.KZ.

Вадим Шарлаимов (27 лет)

Вадим Шарлаимов. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Шарлаимов так же, как и его сокомандник Ерлик Сертай, впервые примет участие в Олимпийских играх. Помимо того, что Вадим является представителем одной из самых успешных сборных в истории Казахстана, он результативно выступает и в индивидуальной дисциплине. В 2020 году спортсмен завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Будапеште. Эта награда стала первой в карьере, которую он выиграл именно в личных соревнованиях.

Шарлаимов кажется одним из самых серьезных и сдержанных спортсменов в команде, но когда речь заходит о том, как он пришел в фехтование, то сразу всем становится понятно, насколько приятные эмоции вызывает в его душе любимый вид спорта.

"На таком уже высоком уровне выступаю примерно 15 лет. У меня сестра — бывшая гандболистка, и меня тоже захотели отдать в спорт. Я много куда ходил: на борьбу, каратэ, плавание. Ничего не зацепило. В фехтование пришел и остался до сих пор. Конечно, много поражений бывает, но ничего — за каждым поражением стоит обязательно победа. Еще ни разу не задумывался уйти из фехтования", — отметил Вадим.

Айгерим Сарыбай (27 лет)

Айгерим Сарыбай - сборная Казахстана по фехтованию. Фото: olympic.kz

В конце апреля актив сборной Казахстана пополнился еще одной путевкой на Олимпиаду в Париже. Ее автором стала Айгерим Сарыбай, проявившая себя в соревнованиях на сабле.

"Я еще не могу поверить, что получила квоту. День соревнований прошел очень тяжело. Поддерживать темп до конца было не так уж и просто. Тем не менее, я смогла. Теперь мы будем принимать участие в других соревнованиях, спокойно готовиться к Олимпиаде", — поделилась Айгерим.

Спортсменка занимается фехтованием 13 лет. Айгерим отметилась завоеванными медалями на крупных международных турнирах. Как отмечает спортсменка в интервью журналистам, для нее участие в Олимпиаде было главной мечтой.

Отметим, что в последний раз Казахстан в олимпийских соревнованиях по фехтованию на сабле среди женщин был представлен в 2012 году. На летних Играх в Лондоне выступила Юлия Живица.

Фехтование на Олимпиаде-2024

Как гласит официальный сайт olympics.com, фехтование давно является олимпийским видом спорта — с момента проведения первых современных Игр в Афинах в 1896 году. Фехтование среди женщин вошло в программу в 1924 году в Париже. Сегодня мужчины и женщины выступают в индивидуальных и командных соревнованиях. Спортсмены специализируются на разных видах оружия — сабле, шпаге и рапире.

Что касается правил, в поединке побеждает тот, кто первым наберет 15 очков или заработает наибольшее количество очков по итогам трех трехминутных раундов. В командном фехтовании побеждает команда, первой набравшая 45 очков, или команда, лидирующая по истечении времени.

Казахстанские фехтовальщики принесли стране в общей сложности пять лицензий. Такого результата в истории отечественного спорта ранее не было никогда. Казахстан уже традиционно берет лицензию на главный спортивный старт четырехлетия. Теперь же с внушительной и конкурентоспособной командой можно побороться за олимпийские медали.

"Мы сделаем все, что в наших силах в этот момент, чтобы завоевать золотую медаль", — национальная сборная Казахстана по фехтованию.

Болельщикам остается только поддерживать и болеть за отечественную команду!

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