Казахстан получил лицензию на Олимпиаду-2024 в еще одном виде спорта

Кирилл Герасименко представит Казахстан на летней Олимпиаде в Париже в настольном теннисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Ранее в этом виде спорта представители республики не смогли заработать путевки на Игры-2024.

После обновления рейтинга Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Герасименко стал лучшим в Азии среди тех атлетов, которые до этого не квалифицировались на Олимпиаду. Добиться такого результата ему помогли выступления на рейтинговых турнирах.

Для Герасименко Олимпиада в Париже станет третьей в карьере. Ранее он соревновался в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020, где занял 49-е и 17-е места соответственно. Также Герасименко несколько раз выигрывал чемпионат Казахстана и становился победителем и призером крупных международных турниров.

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