Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан получил лицензию на Олимпиаду-2024 в еще одном виде спорта

Опубликовано:

Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко
Кирилл Герасименко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Кирилл Герасименко представит Казахстан на летней Олимпиаде в Париже в настольном теннисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Ранее в этом виде спорта представители республики не смогли заработать путевки на Игры-2024.

После обновления рейтинга Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Герасименко стал лучшим в Азии среди тех атлетов, которые до этого не квалифицировались на Олимпиаду. Добиться такого результата ему помогли выступления на рейтинговых турнирах.

Для Герасименко Олимпиада в Париже станет третьей в карьере. Ранее он соревновался в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020, где занял 49-е и 17-е места соответственно. Также Герасименко несколько раз выигрывал чемпионат Казахстана и становился победителем и призером крупных международных турниров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2116086-kazahstan-poluchil-licenziyu-na-olimpiadu-2024-v-eshche-odnom-vide-sporta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.