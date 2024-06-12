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Двукратная олимпийская чемпионка установила мировой рекорд перед Играми в Париже

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Австралийская пловчиха Ариарне Титмус
Ариарне Титмус. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем, передает NUR.KZ со ссылкой на World Aquatics.

Спортсменка выступила на турнире в Брисбене, где определялся состав сборной Австралии на Олимпиаду-2024. Дистанцию 200 метров она преодолела за 1 минуту 52,23 секунды.

Титмус превзошла достижение своей соотечественницы Молли О'Каллаган (1.52,85), которая финишировала в заплыве второй и также побила собственный прошлый рекорд (1.52,48).

На данный момент Титмус 23 года. Олимпиада в Париже станет для нее второй в карьере. На Играх-2020 в Токио австралийка выиграла два золота (200 и 400 метров вольным стилем), серебро и бронзу.

Кроме того, в активе Титмус действующий мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем — 3 минуты 55,38 секунды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2116494-dvukratnaya-olimpiyskaya-chempionka-ustanovila-mirovoy-rekord-pered-igrami-v-parizhe/

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