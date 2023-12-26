Прорыв в футболе, успехи в боксе и MMA: главные спортивные победы Казахстана в 2023 году

Подходящий к концу год принес Казахстану достижения во многих видах спорта. NUR.KZ вспоминает самые громкие победы отечественных атлетов за это время и верит в еще большие успехи в новом году.

Азиада-2023

Крупнейшим мультиспортивным соревнованием года стали летние Азиатские игры. Они прошли в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Сборная Казахстана третий раз в истории выиграла не менее 80 наград, но золотых из них оказалось 10 — это самый скромный результат команды на летних Азиадах. В общем медальном зачете представители республики заняли 11-е место.

Одно из самых успешных выступлений продемонстрировала сборная по стендовой стрельбе, выигравшая три золота. Двукратной чемпионкой Азиады стала Асем Орынбай, вместе с ней победили Зоя Кравченко и Ольга Панарина (женская команда), а также Эдуард Ещенко (смешанный дуэт). Личное золото взяла Зухра Ирназарова.

Әсем Орынбай Азия ойындарында Фото: Нұрғали Жұмағазы

Столько же побед в активе каратистов. В дисциплине "кумите" чемпионами стали Кайсар Алпысбай, Софья Берульцева и Нурканат Ажиканов. Алексей Луценко и Евгений Федоров выиграли по золоту в велоспорте на шоссе. Единственную казахстанскую победу в джиу-джитсу одержал Нуржан Батырбеков. А больше всего медалей команде принесли гребцы на байдарках и каноэ — 11. Золото из них оказалось одно, его выиграли Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров в каноэ-двойке.

Спустя несколько недель в Ханжоу прошли и летние Азиатские Пара игры. Сборная Казахстана показала свой лучший результат в истории этих соревнований. Команда выиграла восемь золотых медалей (всего — 41) и заняла 11-е место в общем зачете.

Двукратным чемпионом Пара игр стал казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали. По одному золоту выиграли еще один пловец Диас Кенжебек, дзюдоисты Акмарал Науатбек, Ергали Шамей и Олжас Оразалыулы, толкатель ядра Дастан Мукашбеков и пауэрлифтер Давид Дегтярев.

Футбол

В марте начался большой путь сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. После подъема в классе в Лиге наций УЕФА вера в команду упрочилась, но вряд ли большинство болельщиков и экспертов могло предположить, насколько успешно выступит команда.

Первая победа случилась уже в марте и стала исторической. Казахстанцам на домашнем поле удался камбэк в матче с главными фаворитами группы — датчанами. Уступая после первого тайма со счетом 0:2, хозяева смогли не только отыграться, но и вырвать три очка (3:2). Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в этой встрече был признан лучшим во всей квалификации Евро-2024.

В дальнейшем команда Магомеда Адиева до последнего претендовала на попадание на чемпионат Европы. В случае выездной победы в заключительном туре над сборной Словении заветная путевка была бы добыта. Однако казахстанцы уступили со счетом 1:2 и заняли четвертое место в итоговой таблице. При этом команда набрала рекордные для себя 18 очков в отборочном цикле.

В новом году сборная Казахстана благодаря успеху в Лиге наций сыграет в стыковом мини-турнире за еще одну вакантную путевку на Евро-2024. В полуфинале предстоит встретиться с Грецией, а в случае победы соперником по финалу станет Грузия или Люксембург. Матчи запланированы на март.

Что касается клубного футбола, то после неудачи в прошлом международном сезоне Казахстан вновь получил представительство на групповом этапе еврокубков. "Астана" начинала путь в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге оказалась в группе Лиги конференций. В третьем по значимости еврокубковом турнире столичная команда набрала четыре очка и заняла третье место в квартете, не сумев выйти в плей-офф.

А в Казахстанской премьер-лиге "Астана" сложила с себя чемпионские полномочия. Золото турнира впервые выиграл шымкентский "Ордабасы". Именно этот клуб представит Казахстан в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

Футболисты "Ордабасы" с болельщиками: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Персонально в отечественном футболе стоит выделить Бахтиера Зайнутдинова. По ходу квалификации на Евро-2024 он с 14 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана, обогнав Руслана Балтиева.

А на клубном уровне полузащитник в августе перешел из российского ЦСКА в турецкий "Бешикташ" и получил возможность выступать в еврокубках. По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 4,5 млн евро. За несколько месяцев в стамбульской команде Зайнутдинов сыграл в 19 матчах и отметился одним голом.

Футзал

Сборная Казахстана по футзалу подтвердила, что входит в число лучших на планете. Команда уверенно прошла на чемпионат мира 2024 года, выиграв все шесть матчей. Такое достижение в элитном раунде квалификации зоны УЕФА не покорилось ни одной другой сборной. В декабре за тур до конца казахстанцы обеспечили себе первое место в группе и прямую путевку на чемпионат мира.

Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября нового года в Ташкенте. На прошлом чемпионате мира по футзалу сборная Казахстана показала лучший результат в истории, заняв четвертое место.

Смешанные единоборства

Март был ознаменован и очередной победой Шавката Рахмонова. Главная звезда казахстанских MMA на турнире UFC в Лас-Вегасе одолел американца Джеффа Нила удушающим приемом и получил бонус за "Бой вечера".

Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

В октагон Рахмонов вернулся в декабре. Он вновь побился в Лас-Вегасе и победил бывшего претендента на пояс UFC Стивена Томпсона, несмотря на травму ноги. Американец просигнализировал о сдаче после удушающего приема. Благодаря триумфу непобежденный казахстанец поднялся на третье место в рейтинге дивизиона и значительно упрочил свои позиции в титульной гонке.

В уходящем году дебютировали в UFC еще двое представителей республики. В наилегчайшем весе заявили о себе Асу Алмабаев и Азат Максум, который остается непобежденным.

Бокс

В мае очередную защиту пояса WBO в среднем весе успешно провел Жанибек Алимханулы. Казахстанец уже во втором раунде нокаутировал Стивена Батлера и остался непобежденным. В октябре звездный боксер вернулся на ринг и в шестой трехминутке финишировал Винченцо Гуалтьери. Этот успех принес Алимханулы пояс по версии IBF. В рейтинге среднего дивизиона на портале BoxRec казахстанец теперь занимает пятое место.

Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

На любительском уровне представители республики также добились серьезных достижений. На мужском чемпионате мира по боксу сборная Казахстана с четырьмя золотыми медалями заняла второе место в командном зачете. На высшую ступень пьедестала поднялись Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. На аналогичном женском турнире казахстанки заняли восьмую позицию в общем зачете, ограничившись двумя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Борьба

Исторической победой отметился в сентябре Ризабек Айтмухан. Он стал первым казахстанцем, выигравшим золото чемпионата мира в вольной борьбе. Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 92 кг. На том же турнире казахстанцы взяли еще две бронзовые медали, а в общем командном зачете заняли 12-е место.

Каратэ

Первая чемпионка мира появилась у страны и в каратэ. Историческое достижение установила Молдир Жанбырбай, которая в октябре победила в дисциплине "кумите" в весовой категории до 50 кг. Сборная Казахстана в командном зачете турнира заняла шестое место, также занеся в актив серебро и бронзу.

Молдир Жанбырбай. Фото: olympic.kz

Самбо

На ноябрьском чемпионате мира в Ереване единственное золото национальной сборной принесла Арайлым Абенова в весовой категории свыше 80 кг. Также казахстанские самбисты выиграли две серебряных и пять бронзовых медалей, заняв третье место в общекомандном зачете.

Теннис

Елена Рыбакина максимально громко заявила о себе еще в 2022 году, когда выиграла Уимблдон. В новом сезоне первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде дошла до финала уже на стартовом турнире Большого шлема — Australian Open. Победить не удалось, но в дальнейшем теннисистка взяла титулы на престижных соревнованиях WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (хард) и Риме (грунт).

Новые достижения позволили казахстанке в июне подняться на третье место мирового рейтинга. Теперь это лучший показатель в истории отечественного тенниса. Впоследствии одну позицию Рыбакина потеряла, но завершила сезон в топе. Спортсменку даже номинировали на звание лучшей теннисистки года, однако эту премию выиграла полька Ига Швентек, вернувшая себе звание первой ракетки мира.

Елена Рыбакина: Artur Widak/Getty Images

Успешным можно считать сезон и для Александра Бублика. Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде взял два титула ATP — вдвое больше, чем ранее за всю карьеру. Теннисист победил на траве в Халле и на харде в Антверпене. По ходу года Бублик поднялся на 26-ю позицию мирового рейтинга — это его лучший результат. Закрыл сезон казахстанец на 33-й строчке.

Хоккей

В 2023 году сразу несколько сборных Казахстана добились повышения в классе в структуре чемпионата мира. В элитный дивизион пробились юниорская (U-18) и молодежная (U-20) мужские команды. Женская юниорская сборная также сделала шаг наверх и вышла в лигу II A.

Главный чемпионат мира по хоккею среди мужчин тоже резонно считать успешным. Сборная Казахстана под руководством Галыма Мамбеталиева добилась одного из лучших результатов в своей истории. Одержав три победы (одну — в основное время), хоккеисты набрали семь очков и заняли 11-е место в итоговой таблице.

Фигурное катание

Михаил Шайдоров: Fred Lee/Getty Images

Лидер сборной Казахстана в этом виде спорта продолжает прогрессировать. Михаил Шайдоров по юниорам выигрывал серебро чемпионата мира, а в прошлом сезоне окончательно перешел на взрослый уровень. В ноябре ученик Алексея Урманова стал третьим на этапе международной серии Гран-при в Китае. Ранее на пьедестал таких соревнований из казахстанцев поднимался только Денис Тен, последний раз — семь лет назад. Спустя несколько недель Шайдоров выиграл серебро на турнире серии "Челленджер" в Хорватии.

Шорт-трек

Статус лидера сборной Казахстана в этом виде спорта удерживает Денис Никиша. В прошлом розыгрыше Кубка мира, который завершился в феврале, атлет стал лучшим в итоговом зачете на дистанции 500 метров. В новом сезоне Никиша пока остается единственным казахстанцем, выигравшим личную награду. На этапе в Сеуле он взял бронзу на дистанции 500 метров.

Фристайл

Продолжают выступать на высоком уровне и казахстанские фристайлисты. Павел Колмаков в марте выиграл серебро на домашнем этапе Кубка мира в Алматы. Это была единственная награда отечественных спортсменов в дисциплине "могул" в прошлом розыгрыше.

Жанбота Алдабергенова: Christian Petersen/Getty Images

Уже в новом сезоне Кубка мира медалью в лыжной акробатике порадовала Жанбота Алдабергенова, которая в декабре выиграла бронзу в Финляндии. Кроме того, фристайлистка спустя несколько дней победила на этапе Кубка Европы.

Легкая атлетика

В феврале Астана приняла чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. На домашнем турнире сборная Казахстана выиграла шесть золотых медалей и заняла второе место в общем зачете, уступив только японцам по числу серебряных наград.

Летний чемпионат Азии в Бангкоке получился более конкурентным. Единственное золото сборной Казахстана принесла Кристина Овчинникова в прыжках в высоту. В общем зачете команда разделила 8-9 места с Узбекистаном.

Спортивная гимнастика

Милад Карими. Фото: olympik.kz

Казахстанские гимнасты не выигрывали медали на чемпионатах мира с 1997 года. Серию, растянувшуюся на 26 лет, прервал Милад Карими. В октябре он стал третьим на чемпионате мира в Антверпене в вольных упражнениях. Несколькими месяцами ранее на летней Универсиаде Карими стал лучшим на перекладине, а также выиграл серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Побеждал спортсмен в 2023 году и на этапе Кубка мира, аналогичное достижение покорилось и казахстанцу Нариману Курбанову.

Водное поло

С чемпионата Азии в Сингапуре в марте сборные Казахстана увезли два комплекта медалей. Женщины выиграли соревнования, а мужчины взяли бронзу. К сожалению, на чемпионате мира по водным видам спорта через несколько месяцев обе команды не вышли из групп.

Синхронное плавание

Историческую награду на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке выиграл Эдуард Ким. Его бронза в техническом соло стала первой медалью соревнований такого уровня для Казахстана в синхронном плавании. Кроме того, она оказалась единственной для команды на минувшем чемпионате.

Фехтование

Прорыв случился и в этом виде спорта. В марте Артем Саркисян принес Казахстану первую в истории медаль Кубка мира по фехтованию. Саблист выиграл серебро на этапе в Италии.

Стрельба из лука

На ноябрьском чемпионате Азии в Бангкоке одним из главных героев стал 17-летний казахстанец Андрей Тютюн. Он выиграл золото в стрельбе из блочного лука. На том же турнире мужские сборные Казахстана стали вторыми в стрельбе как из классического, так и из блочного лука. В общем зачете национальная команда замкнула тройку сильнейших.

Шахматы

Бибисара Асаубаева: Anna Shtourman / FIDE

Звезда казахстанских шахмат Бибисара Асаубаева в 2023 году регулярно участвовала в крупнейших турнирах. В мае она стала победительницей международных соревнований Armageddon Women’s Chess Week в Берлине, которые проходили по нокаут-системе. Двукратная чемпионка мира по блицу за все встречи уступила лишь одну партию.

Студенческий спорт

В 2023 году прошло сразу две Универсиады. Зимнюю в январе принял американский Лейк-Плэсид. Сборная Казахстана на этом турнире выиграла три золотых медали. Победы одержали биатлонисты Вадим Куралес (индивидуальная гонка) и Бекентай Турлыбеков (спринт), а также прыгун на лыжах с трамплина Данил Васильев (малый трамплин K-90).

Суммарно казахстанцы выиграли 11 медалей — также по четыре серебряных и бронзовых. В итоговом общекомандном зачете национальная сборная заняла 11-е место. Это пятый результат на зимних Универсиадах в истории страны.

Аналогичные летние соревнования в июле и августе прошли в китайском Чэнду. Они были перенесены с 2021 года. Сборная Казахстана четвертый раз в истории попала в топ-20 общего зачета, замкнув его. В активе команды было две золотые медали — таеквондистки Риты Бакишевой и упоминавшегося ранее гимнаста Милада Карими (перекладина). Всего казахстанцы выиграли 20 наград.

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