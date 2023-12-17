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Появилось видео победного удушающего приема Шавката Рахмонова на UFC 296

Опубликовано:

Бойцы ММА Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

В социальных сетях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовали видео с последними секундами поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе состоялось на 296-м номерном турнире промоушена, который прошел в Лас-Вегасе. Рахмонов во втором провел успешный удушающий прием из положения сверху. Томпсон просигнализировал о сдаче за шесть секунд до перерыва.

Для американца это первое поражение сабмишеном в карьере, ранее он лишь раз уступил досрочно — нокаутом. Казахстанец финишировал соперников во всех своих 18 боях. Восемь раз Рахмонов побеждал нокаутами, десять — сабмишенами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051249-poyavilos-video-pobednogo-udushayuschego-priema-shavkata-rahmonova-na-ufc-296/

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