Появилось видео победного удушающего приема Шавката Рахмонова на UFC 296

В социальных сетях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовали видео с последними секундами поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе состоялось на 296-м номерном турнире промоушена, который прошел в Лас-Вегасе. Рахмонов во втором провел успешный удушающий прием из положения сверху. Томпсон просигнализировал о сдаче за шесть секунд до перерыва.

Для американца это первое поражение сабмишеном в карьере, ранее он лишь раз уступил досрочно — нокаутом. Казахстанец финишировал соперников во всех своих 18 боях. Восемь раз Рахмонов побеждал нокаутами, десять — сабмишенами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.