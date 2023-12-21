"Нога сразу опухла": в команде Шавката Рахмонова раскрыли подробности его травмы

Секундант Шавката Рахмонова Бауыржан Уталиев рассказал, как казахстанский боец получил травму перед последним поединком в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Вестник ММА".

На прошлой неделе спортсмен одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном удушающим приемом во втором раунде. Незадолго до боя Рахмонов повредил правую ногу. Уталиев раскрыл, как была получена травма во время одной из тренировок.

"Я ему предложил побегать, а он давай прыгать, кроссфитом (заниматься). И рядом приземлился — травма. Сразу (нога) опухла, повезли в больницу. Решали с деньгами, страховкой — кто, как будет делать. Первый же врач сказал, что трещина. Мы в шоке, он (Шавкат) ходить не может. Но есть знакомый врач в Казахстане, ему этот снимок отправили и ко второму доктору пошли. И вот их мнения совпали. Сказали, что это старая трещина — может, связка где-то опухла. Посоветовали посмотреть 3-4 дня", — заявил Уталиев.

"Мы для себя поняли, что если он за это время не сможет ходить вообще, то надо будет точно сниматься, — продолжил секундант Рахмонова. — Если с первых дней пойдет улучшение, опухоль начнет спадать, но он будет хромать, то, скорее всего, снимемся. И он начал уверенно ходить, а мы, конечно, молчали все эти дни, переживали. Прикладывали лед, (использовали) таблетки, антибиотики, мази, делали МРТ и физио".

По словам Уталиева, точку в решении выходить на бой принял сам Рахмонов. "Кто-то говорил: "Вдруг ты не сможешь сделать то, что хочешь?" Томпсон же не подарок, думали не рисковать, но Шавкат чувствовал ответственность: много работы провели, весь Казахстан смотрит, День независимости. Все на характере. Тогда план на бой поменялся", — заключил Уталиев.

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