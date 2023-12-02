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Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в квалификации Евро-2024

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Казахстанский футболист Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Лучшим голом отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года признали мяч полузащитника и капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Топ-10 голов квалификации определили технические специалисты, в этом рейтинге мяч Тагыбергена оказался на восьмом месте. Однако затем активировалось голосование болельщиков, по результатам которого казахстанец стал первым.

Речь идет о втором голе в матче с Данией, когда сборная Казахстана отыгралась со счета 0:2 и одержала победу (3:2). Тагыберген забил мяч дальним ударом в верхний угол ворот. Этот гол также претендует на Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша.

В тройку лучших по итогам голосования на официальном сайте УЕФА также вошли два мяча албанских футболистов: Ясир Асани стал вторым, Кристьян Аслани — третьим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048758-gol-kapitana-sbornoy-kazahstana-priznali-luchshim-v-kvalifikatsii-evro-2024/

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