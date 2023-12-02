Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в квалификации Евро-2024

Лучшим голом отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года признали мяч полузащитника и капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Топ-10 голов квалификации определили технические специалисты, в этом рейтинге мяч Тагыбергена оказался на восьмом месте. Однако затем активировалось голосование болельщиков, по результатам которого казахстанец стал первым.

Речь идет о втором голе в матче с Данией, когда сборная Казахстана отыгралась со счета 0:2 и одержала победу (3:2). Тагыберген забил мяч дальним ударом в верхний угол ворот. Этот гол также претендует на Премию ФИФА имени Ференца Пушкаша.

В тройку лучших по итогам голосования на официальном сайте УЕФА также вошли два мяча албанских футболистов: Ясир Асани стал вторым, Кристьян Аслани — третьим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.