Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады-2023

В первый медальный день Азиатских игр-2023, которые проходят сейчас в Китае, казахстанские спортсмены выиграли две медали — одну серебряную и одну бронзовую, сообщает Sports.kz.
Призовые места завоевали казахстанские дзюдоисты Абиба Абужакынова - она выиграла серебро - и Магжан Шамшадин - он стал бронзовым призером континентального первенства.
Как пишет издание, после первого медального дня соревнований Казахстан занимает 10-е место в медальном зачете. Вместе с нашей страной на десятом месте расположились также Иран и ОАЭ.
Лидером игр пока является Китай — 30 медалей (20 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые). На втором месте — Южная Корея — 14 медалей (5 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых). Замыкает тройку лучших Япония — у нее также 14 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 5 бронзовых).
Топ-10 медального зачета первого дня Азиады-2023 выглядит так:
- Китай — 20-7-3 (30)
- Южная Корея — 5-4-5 (14)
- Япония — 2-7-5 (14)
- Гонконг — 2-0-5 (7)
- Узбекистан — 1-3-3 (7)
- Тайвань — 1-1-2 (4)
- Индия — 0-3-2 (5)
- Индонезия — 0-1-3 (4)
- Монголия — 0-1-2 (3)
- Казахстан — 0-1-1 (2); Иран — 0-1-1 (2); ОАЭ — 0-1-1 (2)
Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. В них принимают участие представители 45 стран Азии.
Сборную Казахстана представляют 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.
Отметим, что открытие Азиатских игр состоялось в субботу, 23 сентября. Позже в Сети появилось завораживающее видео с церемонии открытия игр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037913-kakoe-mesto-zanimaet-kazahstan-v-medalnom-zachete-aziady-2023/