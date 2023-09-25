Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады-2023

В первый медальный день Азиатских игр-2023, которые проходят сейчас в Китае, казахстанские спортсмены выиграли две медали — одну серебряную и одну бронзовую, сообщает Sports.kz.

Призовые места завоевали казахстанские дзюдоисты Абиба Абужакынова - она выиграла серебро - и Магжан Шамшадин - он стал бронзовым призером континентального первенства.

Как пишет издание, после первого медального дня соревнований Казахстан занимает 10-е место в медальном зачете. Вместе с нашей страной на десятом месте расположились также Иран и ОАЭ.

Лидером игр пока является Китай — 30 медалей (20 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые). На втором месте — Южная Корея — 14 медалей (5 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых). Замыкает тройку лучших Япония — у нее также 14 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 5 бронзовых).

Топ-10 медального зачета первого дня Азиады-2023 выглядит так:

Китай — 20-7-3 (30) Южная Корея — 5-4-5 (14) Япония — 2-7-5 (14) Гонконг — 2-0-5 (7) Узбекистан — 1-3-3 (7) Тайвань — 1-1-2 (4) Индия — 0-3-2 (5) Индонезия — 0-1-3 (4) Монголия — 0-1-2 (3) Казахстан — 0-1-1 (2); Иран — 0-1-1 (2); ОАЭ — 0-1-1 (2)

Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. В них принимают участие представители 45 стран Азии.

Сборную Казахстана представляют 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

Отметим, что открытие Азиатских игр состоялось в субботу, 23 сентября. Позже в Сети появилось завораживающее видео с церемонии открытия игр.

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