Завораживающее видео с открытия Азиатских игр появилось в Сети

Вчера в китайском городе Ханчжоу прошла церемония открытия Азиатских игр. Одним из ярчайших моментов стало зажжение огня – факел на стадион “принесла” огромная светящаяся голограмма, передает NUR.KZ.

Видео светового шоу с церемонии открытия XIX Летних Азиатских игр появилось в Сети. В том числе его опубликовала генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфанг в Twitter.

"Цифровой человек зажигает главный факел впервые в истории", – написала она.

На видео действительно можно заметить огромного светящегося человека, который держит в руке зажженный факел и бежит по воде к стадиону, перепрыгивая через трибуны. Оказавшись перед зрителями он начинает махать им рукой, а затем уже вместе с настоящим спортсменом зажигает огонь Азиатских игр.

Напомним, вчера в Ханчжоу состоялось открытие Азиатских игр-2022.

При этом уже сегодня казахстанцы завоевали первые медали. Серебряную медаль получила дзюдоистка Абиба Абужакынова, а еще одну награду в этом же виде спорта заработал казахстанец Магжан Шамшадин – он завоевал бронзу.

Кроме того, мы писали о том, что представительница сборной Казахстана по современному пятиборью Елена Потапенко выступила в финале Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР) и завоевала олимпийскую лицензию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.