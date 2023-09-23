В Ханчжоу состоялось открытие Азиатских игр-2022

Сегодня, 23 сентября, состоялась торжественная церемония открытия летних Азиатских игр-2022. Действо прошло на стадионе Олимпийского спортивного центра Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Организаторы устроили гостям и участникам Азиады яркое шоу. Программа состояла из трех частей: "Изящество национальных обычаев", "Прилив на реке Цзяньтан", "Идем рука об руку".

Дополняли действо различные современные технологии. Так, например, организаторы отказались от настоящего салюта, запустив цифровой фейерверк. Огонь же был зажжен в совмещенном онлайн- и офлайн-форматах.

Сборная Казахстана на церемонии открытия Азиатских игр-2022. Фото: ISHARA S.KODIKARA/AFP via Getty Images

В параде атлетов приняли участие представители 45 стран Азии. Знаменосцами сборной Казахстана во время шествия спортсменов были боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Надежда Дубовицкая.

Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября.

Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

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