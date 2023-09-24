Казахстан завоевал первую медаль на Азиатских играх-2022

Дзюдоистка Абиба Абужакынова принесла сборной Казахстана первую медаль Азиатских игр-2022, которые в эти дни проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.
Спортсменка добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов.
В финале она встретилась с соперницей из Японии Нацуми Цунодой. Схватка завершилась досрочной победой оппонентки.
Таким образом, Абужакынова стала первой спортсменкой из Казахстана, кому удалось завоевать медаль на текущих Азиатских играх.
Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037879-kazahstan-zavoeval-pervuyu-medal-na-aziatskih-igrah-2022/