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Дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022

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Магжан Шамшадин
Магжан Шамшадин. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Член сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин принес стране вторую медаль Азиатских игр-2022 в городе Ханчжоу (КНР). Он показал третий результат, передает NUR.KZ.

Шамшадин дошел до финального блока соревнований в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за третье место он встретился с представителем Таджикистана Мерзодом Суфиевым.

Шамшадин одержал победу с перевесом в один балл.

Таким образом, он принес Казахстану вторую медаль Азиады. Ранее Абиба Абужакынова стала второй в весе до 48 килограммов.

Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037881-dzyudoist-magzhan-shamshadin-zavoeval-bronzovuyu-medal-aziatskih-igr-2022/

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