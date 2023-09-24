Дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022

Член сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин принес стране вторую медаль Азиатских игр-2022 в городе Ханчжоу (КНР). Он показал третий результат, передает NUR.KZ.
Шамшадин дошел до финального блока соревнований в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место он встретился с представителем Таджикистана Мерзодом Суфиевым.
Шамшадин одержал победу с перевесом в один балл.
Таким образом, он принес Казахстану вторую медаль Азиады. Ранее Абиба Абужакынова стала второй в весе до 48 килограммов.
Напомним, Азиатские игры-2022 в Ханчжоу продлятся до 8 октября. Сборную Казахстана представят 525 спортсменов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта. В рамках Азиады будут разыграны олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037881-dzyudoist-magzhan-shamshadin-zavoeval-bronzovuyu-medal-aziatskih-igr-2022/