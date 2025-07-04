Казахстанская дзюдоистка раскрыла правду о провале на Олимпиаде (видео)

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова в подкасте на YouTube-канале "Бірінші Бол" рассказала, почему не смогла завоевать медаль на Олимпиаде.

Перевод интервью спортсменки приводит Sports.kz.

По словам Абибы, к выступлению на Олимпиаде она не была готова.

"Я очень тяжело восприняла поражение на Олимпиаде. Я во всех турнирах брала призовые места, но на Олимпиаде не смогла завоевать третье место", - вспоминает девушка.

По словам спортсменки, к играм в Париже она подошла не в лучшей форме.

"Была не в форме. На чемпионате мира до Олимпиады я была в форме. К Олимпиаде была не в форме. Позже мы обсуждали с тренерами: вообще, мне не нужно было участвовать на чемпионате мира, нужно было бороться на Олимпиаде", - призналась Абужакынова.

Напомним, на прошедших в прошлом году Олимпийских играх Абиба не смогла завоевать медаль - в схватке за бронзу она проиграла шведской спортсменке Таре Бабулфат. Казахстанка после поражения не смогла сдержать слез и покинула татами, закрыв лицо руками.

Однако в середине июня Абужакынова завоевала историческую медаль на чемпионате мира - на нем казахстанка выиграла серебро. За победу клуб, в котором занимается Абиба, преподнес ей дорогой подарок.

После чемпионата Абиба поднялась в мирровом рейтинге, расположившись на втором месте.

Отметим, 27-летняя Абужакынова является двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира 2022 и 2024 годов.

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