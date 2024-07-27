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Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова проиграла в схватке за бронзу Олимпиады-2024

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Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Эмануэле ди Феличиантонио / Международная федерация дзюдо

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова остановилась в шаге от медали Олимпийских игр 2024 года, которые принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в весовой категории до 48 килограммов. Она проиграла в четвертьфинале, но через утешительный раунд пробилась в схватку за бронзу.

Соперницей Абужакыновой по медальному противостоянию стала шведка Тара Бабулфат — бронзовый призер последнего чемпионата мира.

27-летняя казахстанка уступила в последней схватке и не попала на пьедестал своей дебютной Олимпиады. Бабулфат по ходу заключительной минуты провела эффективное удержание и оформила иппон, то есть досрочную победу.

Абужакынова после поражения не смогла сдержать слез и покинула татами, закрыв лицо руками.

Другой обладательницей бронзовой медали в весовой категории до 48 килограммов стала француженка Ширин Букли.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140660-kazahstanskaya-dzyudoistka-abiba-abuzhakynova-proigrala-v-shvatke-za-bronzu-olimpiady-2024/

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