Абиба Абужакынова узнала место в обновленном мировом рейтинге
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Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова улучшила позицию в мировой рейтинге, передает NUR.KZ.
Международная федерация дзюдо IJF обновила рейтинг после чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Согласно новому списку казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, выступающая в легчайшей весовой категории до 48 килограммов, поднялась на две позиции и теперь находится на втором месте. В ее активе 5662 очка.
Возглавляет женский рейтинг в данной весовой категории итальянка Асунта Скутто, которая опережает Абибу на 300 очков.
Стоит отметить, что на минувшем мировом первенстве по дзюдо казахстанка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 килограммов, в финале она уступила Ассунте Скутто.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2259228-abiba-abuzhakynova-uznala-mesto-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/
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