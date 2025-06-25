Абиба Абужакынова узнала место в обновленном мировом рейтинге

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова улучшила позицию в мировой рейтинге, передает NUR.KZ.

Международная федерация дзюдо IJF обновила рейтинг после чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Согласно новому списку казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, выступающая в легчайшей весовой категории до 48 килограммов, поднялась на две позиции и теперь находится на втором месте. В ее активе 5662 очка.

Возглавляет женский рейтинг в данной весовой категории итальянка Асунта Скутто, которая опережает Абибу на 300 очков.

рейтинг весовой категории до 48 килограммов. Фото: сайт Международной федерации дзюдо IJF

Стоит отметить, что на минувшем мировом первенстве по дзюдо казахстанка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 килограммов, в финале она уступила Ассунте Скутто.

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