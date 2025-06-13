Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова впервые в карьере завоевала серебро чемпионата мира

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала серебряной медалисткой чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Венгрии Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. В первый соревновательный день от сборной Казахстана в схватке за золото выступила Абиба Абужакынова. Казахстанские дзюдоистки ранее никогда не выходили в финал мирового первенства.

Соперницей Абужакыновой в финальной схватке в весовой категории до 48 килограммов была лидер мирового рейтинга, серебряная медалистка прошлого чемпионата мира итальянка Ассунта Скутто.

С первых секунд противостояния завязалась упорная борьба. Казахстанка пыталась произвести захват и заработать результативное очко, но итальянка успешно уходила от приемов. В концовке Скутто совершила иппон и досрочно одержала победу.

Таким образом, Абиба Абужакынова стала серебряной медалисткой чемпионата мира 2025 года.

На пути к финалу она победила испанку Лауру Мартинес Абеленду и титулованную японку Вакану Кого, которые в итоге выиграли бронзу на данном чемпионате мира. Также в активе казахстанки на текущем мировом первенстве победы над бельгийкой Лои Пети и россиянкой Мариной Воробьевой.

Отметим, 27-летняя Абужакынова является двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира (2022, 2024).

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