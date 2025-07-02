Казахстанская дзюдоистка похвасталась дорогим подарком за серебряную медаль (фото)

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова показала подарок, который получила за второе место на мировом первенстве, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала в Instagram фотографии нового авто.

"1 медаль = 1 машина", - подписала девушка пост.

По словам самой Абибы, машину ей подарил казахстанский клуб дзюдо Jenys за историческую медаль на чемпионате мира по дзюдо, прошедшем в середине июня - на нем казахстанка завоевала серебряную медаль.

В финале Абужакынова уступила итальянке Ассунте Скутто, а на пути к финалу она победила испанку Лауру Мартинес Абеленду и титулованную японку Вакану Кого, которые в итоге выиграли бронзу.

После чемпионата Абиба поднялась в мирровом рейтинге, расположившись на втором месте.

Отметим, 27-летняя Абужакынова является двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира 2022 и 2024 годов.

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