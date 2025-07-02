Казахстанская дзюдоистка похвасталась дорогим подарком за серебряную медаль (фото)
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Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова показала подарок, который получила за второе место на мировом первенстве, передает NUR.KZ.
Спортсменка опубликовала в Instagram фотографии нового авто.
"1 медаль = 1 машина", - подписала девушка пост.
По словам самой Абибы, машину ей подарил казахстанский клуб дзюдо Jenys за историческую медаль на чемпионате мира по дзюдо, прошедшем в середине июня - на нем казахстанка завоевала серебряную медаль.
В финале Абужакынова уступила итальянке Ассунте Скутто, а на пути к финалу она победила испанку Лауру Мартинес Абеленду и титулованную японку Вакану Кого, которые в итоге выиграли бронзу.
После чемпионата Абиба поднялась в мирровом рейтинге, расположившись на втором месте.
Отметим, 27-летняя Абужакынова является двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира 2022 и 2024 годов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2261454-kazahstanskaya-dzyudoistka-pohvastalas-dorogim-podarkom-za-serebryanuyu-medal-foto/
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