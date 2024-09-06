Казахстанка Даяна Федосова завоевала бронзу Паралимпиады-2024

Представительница сборной Казахстана по пара дзюдо Даяна Федосова одержала победу в схватке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка выступает в весовой категории до 57 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушением зрения.

В медальном поединке за бронзу Федосова встречалась с победительницей утешительного раунда, представительницей Турции Донду Есилюрт — чемпионкой мира и Европы.

Казахстанская дзюдоистка смогла по окончании первой минуты схватки заработать вадза-ари и повести в счете. Затем Федосова оформила иппон и досрочно одержала победу — 11:0.

Таким образом, 23-летняя казахстанка стала бронзовым призером Паралимпиады в Париже 2024 года. Это ее первая медаль Игр. На Паралимпиаде-2020 Федосова заняла седьмое место, также в ее активе бронзовые медали чемпионата мира и Азиатских игр.

Напомним, в этом соревновательном сегменте за бронзу поборется Аяла Мереке, а за золото — Ергали Шамей.

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