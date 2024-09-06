Чемпион мира из Казахстана вышел в финал Паралимпиады-2024 в дзюдо

Казахстанский дзюдоист Ергали Шамей одержал победу в полуфинале и поборется за золото летней Паралимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен выступает в весовой категории до 73 килограммов в классе J1 для атлетов с полной слепотой.

Турнирный путь Шамей начал с разгромной победы над французом Арминдо Родригесом. Казахстанец оформил иппон за 34 секунды.

В полуфинале отечественный пара дзюдоист встретился с немцем Леннартом Сассом — серебряным призером чемпионата мира. Спортсмен из Германии повел в счете благодаря вадза-ари, однако затем использовал голову при уходе от броска. За это рефери присудил Сассу хансоку-маке, то есть дисквалификацию.

В финале Шамей поборется с румыном Алексом Болога. Схватка пройдет в вечерней сессии 6 сентября, которая начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Шамею 39 лет, Паралимпиада-2024 стала для него дебютной. Ранее казахстанец становился победителем чемпионата мира и Азиатских игр.

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