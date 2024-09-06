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Казахстанская дзюдоистка Аяла Мереке поборется за бронзу Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская парадзюдоистка Аяла Мереке
Казахстанская парадзюдоистка Аяла Мереке. Фото: Нургали Жумагазы

Представительница сборной Казахстана по парадзюдо Аяла Мереке уступила в четвертьфинальной схватке на Паралимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперницей казахстанки на стадии четвертьфинала в категории J2 (спортсмены с нарушением зрения) в весе до 70 килограммов была бронзовый призер Игр-2020 в Токио Казуса Огава.

Спортсменки провели на татами чуть меньше 30 секунд. Японская дзюдоистка смогла оформить иппон и досрочно завершила схватку со счетом 10:0.

Таким образом, дальше Аяла Мереке продолжит выступление в схватке за бронзовую медаль Паралимпиады-2024. Ее следующей соперницей станет проигравшая в одном из полуфиналов.

Медальная схватка состоится в рамках вечерней сессии, которая начнется 6 сентября в 19:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158213-kazahstanskaya-dzyudoistka-ayala-mereke-ne-smogla-probitsya-v-polufinal-paralimpiady-2024/

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