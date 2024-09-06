Еще одна казахстанская дзюдоистка поборется за бронзу Паралимпиады-2024

Бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских игр, казахстанская дзюдоистка Даяна Федосова не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка выступает в весовой категории до 57 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушением зрения.
В четвертьфинале Федосова одержала досрочную победу над бразильянкой Лусией Араужо — трехкратной медалисткой Паралимпиады.
В полуфинале казахстанка встретилась с японкой Юнко Хиросе — действующей чемпионкой Азиатских игр и бронзовым призером Паралимпиады-2016. На второй минуте поединка соперница Федосовой оформила иппон, что принесло ей досрочную победу.
Представительница Казахстана не смогла выйти в финал и выступит в схватке за бронзу. Ее соперницей по медальному противостоянию станет одна из победительниц утешительного раунда.
Поединок за место на пьедестале с участием Федосовой состоится 6 сентября в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Напомним, в этом соревновательном сегменте за бронзу поборется Аяла Мереке, а за золото — Ергали Шамей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158297-eshche-odna-kazahstanskaya-dzyudoistka-poboretsya-za-bronzu-paralimpiady-2024/