Еще одна казахстанская дзюдоистка поборется за бронзу Паралимпиады-2024

Бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских игр, казахстанская дзюдоистка Даяна Федосова не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в весовой категории до 57 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушением зрения.

В четвертьфинале Федосова одержала досрочную победу над бразильянкой Лусией Араужо — трехкратной медалисткой Паралимпиады.

В полуфинале казахстанка встретилась с японкой Юнко Хиросе — действующей чемпионкой Азиатских игр и бронзовым призером Паралимпиады-2016. На второй минуте поединка соперница Федосовой оформила иппон, что принесло ей досрочную победу.

Представительница Казахстана не смогла выйти в финал и выступит в схватке за бронзу. Ее соперницей по медальному противостоянию станет одна из победительниц утешительного раунда.

Поединок за место на пьедестале с участием Федосовой состоится 6 сентября в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Напомним, в этом соревновательном сегменте за бронзу поборется Аяла Мереке, а за золото — Ергали Шамей.

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