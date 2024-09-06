Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще одна казахстанская дзюдоистка поборется за бронзу Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара дзюдоистка Даяна Федосова (в белом)
Даяна Федосова (в белом). Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских игр, казахстанская дзюдоистка Даяна Федосова не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в весовой категории до 57 килограммов в классе J2 для атлетов с нарушением зрения.

В четвертьфинале Федосова одержала досрочную победу над бразильянкой Лусией Араужо — трехкратной медалисткой Паралимпиады.

В полуфинале казахстанка встретилась с японкой Юнко Хиросе — действующей чемпионкой Азиатских игр и бронзовым призером Паралимпиады-2016. На второй минуте поединка соперница Федосовой оформила иппон, что принесло ей досрочную победу.

Представительница Казахстана не смогла выйти в финал и выступит в схватке за бронзу. Ее соперницей по медальному противостоянию станет одна из победительниц утешительного раунда.

Поединок за место на пьедестале с участием Федосовой состоится 6 сентября в рамках вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Напомним, в этом соревновательном сегменте за бронзу поборется Аяла Мереке, а за золото — Ергали Шамей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158297-eshche-odna-kazahstanskaya-dzyudoistka-poboretsya-za-bronzu-paralimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie