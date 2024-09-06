Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина вышла в финал Игр-2024

Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина пробилась в финал своей последней дисциплины на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка стартовала на дистанции 50 метров вольным стилем. Она выступает в категории S4, куда входят атлеты с минимальной слабостью рук, которые используют их в плавании, но не могут использовать ноги и туловище.

Габидуллина преодолела дистанцию за 42,85 секунды и заняла седьмое место в общей таблице. В финал вышли обладательницы восьми лучших результатов в квалификации. Медальный заплыв состоится 6 сентября не ранее 23:00 по времени Астаны.

Ранее казахстанка на Паралимпиаде-2024 заняла десятое место на дистанциях 150 метров комплексом и 50 метров брассом.

58-летняя Габидуллина — самая возрастная спортсменка национальной команды на Играх в Париже. В Рио-2016 она стала первой паралимпийской чемпионкой в истории Казахстана.

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